Таможенное право

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Государство и юристы

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Государство и юристы)

Украиной единой

Только на рассмотрение имеющихся жалоб против Украины Евросуду понадобится более 18 лет

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Евросуд буквально завален жалобами против Украины, и каждая пятая из них касается защиты права собственности на оккупированных территориях

Украина сохраняет единоличное лидерство по количеству жалоб, поданных против государства в Европейский суд по правам человека. К концу 2016 года наша страна побила свой предыдущий антирекорд, имея в пассиве 18 150 жалоб. Это 22,8 % от всего количества заявлений, находящихся на рассмотрении Суда по состоянию на 31 декабря 2016 года. Следует отметить, что Евросуд рассматривает в год около тысячи дел, по которым принимает решения. В 2016 году были приняты 993 решения, таким образом, при нынешней продуктивности работы Евросуду понадобится более 18 лет, чтобы рассмотреть все жалобы против Украины. И это при условии, что дела в отношении других государств не будут слушаться вовсе. Также Украина является лидером по количеству дел, признанных Евросудом приоритетными. Согласно отчету Президента Евросуда Гвидо Раймонди, половина приоритетных дел — по заявлениям против Украины.

Жалобы против Украины, Турции (12 600 заявлений, или 15,8%) и Венгрии (8950, или 11,2 %) составляют почти половину (49,8 %) всех жалоб, находящихся на рассмотрении в Евросуде (79 750). Больше трети общего количества жалоб (35,8 %) — это заявления против еще семи государств: России (9,8 %), Румынии (9,3 %), Италии (7,8 %), Грузии (2,6 %), Польши (2,3 %), Азербайджана (2,1 %) и Армении (2 %). Претензии к остальным 37 странам, признавшим юрисдикцию Евросуда, составляют 14,4%, что равно 11 500 жалобам в абсолютных показателях.

Однако Украина больше не является лидером по количеству принятых против государства решений — их всего 73. В 2016 году мы уступили в этом компоненте сразу трем государствам: Российской Федерации (228 решений), Турции (88) и Румынии (86). При этом против Украины в некоторых случаях одно решение принималось сразу по нескольким жалобам. От двух-трех до нескольких сотен однотипных заявлений могут объединяться Судом в целях процессуальной экономии. Согласно статистике Суда, 73 решения приняты в 2016 году в отношении 116 заявлений. Всего же Евросуд рассмотрел за минувший год 4304 заявления относительно Украины, из которых подавляющее большинство — 4188 — были признаны неприемлемыми или исключены. Иными словами, менее трех процентов (2,7 %) заявлений против Украины принимаются к рассмотрению судом. И необязательно по каждому из них будет принято решение о нарушении государством конвенционных гарантий.К слову, из 73 решений против Украины в трех констатировано отсутствие нарушения прав и свобод, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод. В остальных 70 чаще всего Евросуд отмечал нарушение запрета пыток и нечеловеческого либо унижающего достоинство обращения по статье 3 Конвенции (37 дел), права на справедливый суд по статье 6 Конвенции (31) и права на свободу и личную неприкосновенность по статье 5 (27). Непочетное 4-е место занимает констатация отсутствия на Украине эффективных средств правовой защиты (статья 13 Конвенции), что было сделано судом в 15 решениях против Украины. Иными словами, комплекс проблем, которые необходимо решить Украине, чтобы перестать наводить ужас на судей и работников аппарата Евросуда массовостью обращений, остается прежним: безосновательное задержание, пытки в тюрьмах и других местах лишения свободы, несвоевременное исполнение судебных решений и справедливое правосудие, тем более что Евросуду предстоит рассмотреть и другие, не менее массовые, но куда более сложные вопросы, связанные с Украиной. Так, за последние два года в Евросуд поступило несколько тысяч жалоб по одному и тому же вопросу — защите права собственности, нарушенного вследствие оккупации части территории Украины другим государством. По данным, озвученным Председателем Верховного Суда Украины Ярославом Романюком на брифинге 30 января с.г., претензии к национальным гарантиям права собственности вследствие событий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, где сегодня проводится антитеррористическая операция, выдвинули 3900 переселенцев с этих территорий.

Безусловно, их заявления значительно повлияли на лидерство Украины по количеству жалоб в Евросуде, но насколько виновна Украина в нарушении права собственности — вопрос сложный и для Евросуда. Ответ на него не будет найден быстро. А вот другие комплексные проблемы, породившие массовый поток жалоб в Евросуд, Украина способна решить самостоятельно. И определенные продвижения в этом направлении уже заметны. Взять, к примеру, измененное законодательство об исполнительном производстве, которое при надлежащей реализации может сократить поток жалоб на длительное рассмотрение дел национальными судами как раз в контексте исполнения окончательных судебных решений.

Однако изменение законодательства на будущее без действенных правовых инструментов по исправлению ошибок прошлого никоим образом не сможет снизить количество уже имеющихся заявлений в Евросуде. И понимание правительством такой ситуации, очевидно, есть. Так, сегодня можно заметить, что Украина больше стала разрешать споры на стадии коммуникации, где есть возможность и согласие заявителя признать собственные ошибки и предложить заявителям дружественное урегулирование — без решения Евросуда. Несомненно, это означает выплату компенсации в пользу заявителя (в рамках общей практики Евросуда), но такой подход позволяет сэкономить усилия и судебные издержки государства на тяжбы в Евросуде. Кроме того, он снижает нагрузку на Евросуд и формирует позитивный имидж государства на международной арене.