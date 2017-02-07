Таможенное право

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Акцент

№ 6 (998) Таможенное правоот 07/02/17 (Акцент)

С мифа по нитке

О реальных и мифических сценариях развития кадровых событий после конкурса в новый ВС для тех судей высших инстанций, кто в нем не победит, и тех, кто вообще решил не участвовать

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



В новый ВС не пойдет только председатель ВАСУ Александр НЕЧИТАЙЛО, руководители трех других ныне действующих инстанций высшего судебного звена участие в конкурсе примут. НА ФОТО (слева направо): Александр НЕЧИТАЙЛО, Богдан ЛЬВОВ и Ярослав РОМАНЮК

Создание нового Верховного Суда (ВС) без преувеличения можно считать самым масштабным кадровым проектом в отечественной судебной системе, ведь аналогов формирования состава новой инстанции (причем наивысшего уровня!) на конкурсной основе при участии не только судей, но и адвокатов, и ученых-юристов в новейшей истории Украины еще не было. И пока большинство юридических и общественных взоров приковано к конкурсным перипетиям вокруг 120 вакансий в новой обители Фемиды, мы предлагаем сделать проекцию в будущее и поговорить о реальных и мифических сценариях развития кадровых событий после конкурса в новый ВС для тех судей четырех инстанций высшего судебного звена, кто в нем не победит, и тех, кто решил вообще не участвовать.

Цифирные указатели

Прежде чем делать какие-либо прогнозы относительно очевидного и вероятного карьерного будущего судей четырех инстанций — Верховного Суда Украины (ВСУ) Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ), Высшего административного суда Украины (ВАСУ) и Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ), — мы решили вооружиться статистическими данными. Мы подсчитали, сколько судей, работающих в вышеуказанных судах, решили принимать участие в конкурсе в ВС. Свою калькуляцию мы основывали на данных о количестве работающих судей, размещенных на официальных сайтах четырех судов, а также на официальной информации Высшей квалификационной комиссий судей Украины (ВККС) относительно кандидатов на должности судей в четырех кассационных судах нового ВС.

Итак, по нашим подсчетам, сегодня в Верховном и трех высших специализированных судах работают 190 судьи: в ВСУ — 19 судей, в ВССУ — 65 (включая двух откомандированных судей — членов Высшего совета правосудия (ВСП) — Аллу Лесько и Аллу Олийнык, которые, к слову, претендуют на места в Кассационном гражданском суде в составе ВС), в ВАСУ — 46 (в их числе и откомандированная для работы в ВККС Татьяна Весельская: участия в конкурсе в новый ВС она не принимает) и в ВХСУ — 60 (включая председателя ВСП Игоря Бенедисюка и члена этого органа Наталью Волковицкую, которые на места в новом ВС также не претендуют). Из них 141 судья задекларировал свое намерение побороться за места в ВС, причем двое кандидатов (судьи ВАСУ Наталия Блаживская иВХСУ Борис Поляков) не были допущены к участию в конкурсе. Следовательно, на данный момент количество реальных претендентов на 120 вакансий в новом Суде среди судей четырех инстанций высшего судебного звена составляет 139 человек (более 70 % от числа работающих в «вышках» судей). Эквивалент желания таких судей принять участие в конкурсе в новый ВС в разрезе ныне действующих четырех судов выражается в следующих цифрах: из 139 судей 17 — это представители ВСУ, 57 — ВССУ, 27 — ВАСУ и 38 — ВХСУ. Напомним, что всего в масштабном кадровом проекте под названием «новый Верховный Суд» будут задействованы 653 кандидата, допущенных к участию в конкурсе.

Очевидно, что в этом случае судьи ВСУ и ВССУ находятся в более выигрышном положении, ведь в силу наличия определенной специализации в этих судах у них больше возможностей. Так, «верховные» судьи претендуют на места в четырех кассационных инстанциях в составе ВС, а представители ВССУ в двух — Кассационном гражданском и Кассационном уголовном судах. Впрочем, такое преимущество довольно условно, поскольку законодательных предписаний относительно обязательного выбора судьей «родной» специализации нет. Это скорее негласное правило, которому, как показала практика, последовали многие судьи, а не только представители высших инстанций. Тем не менее, если проанализировать показатели готовности судей «вышек» принять участие в конкурсе в новый ВС, то именно у ВСУ и ВССУ они наивысшие: 17 из 19 и 57 из 65 соответственно. Для сравнения: для ВАСУ и ВХСУ этот показатель не превышает двух третей: из 46 работающих в Высшем административном судей Украины судей участие в конкурсе примут 27 человек, из 60 представителей Высшего хозяйственного суда Украины — 38.

Примечательно, что из руководителей четырех ныне действующих инстанций высшего судебного звена в новый ВС не пойдет только председатель ВАСУ Александр Нечитайло, остальные же — Председатель ВСУ Ярослав Романюк, председатель ВССУ Борис Гулько и председатель ВХСУ Богдан Львов — участие в конкурсе примут.

Проведенный нами статистический анализ показал, что спрос на вакансии в новом ВС среди судей Верховного и высших специализированных судов превышает предложение: на 120 судейских позиций претендуют 139 представителей Фемиды. Из этого следует, что по самым оптимистическим прогнозам (в случае довольно высоких показателей прохождения судей «вышек» в новый суд, скажем, победителями конкурса станут порядка 75 %), вопрос дальнейшего профессионального будущего в судебной системе будет заботить как минимум 100 судей, включая 51 человека, не принимающих участия в конкурсном отборе в Верховный Суд.

Гадание на кадрах

Возможные карьерные сценарии для таких судей четырех инстанций высшего судебного звена мы создавали по мотивам трех законов — Основного (конституционных новаций в части правосудия), профильного («О судоустройстве и статусе судей») и специального («О Высшем совете правосудия»). Для того чтобы разобраться в нормотворческих хитросплетениях и смоделировать ситуации, которые могут возникнуть на практике, мы обратились за помощью к эксперту, пожелавшему выступить в качестве анонимного комментатора.

Сразу сделаем оговорку, что из 51 судьи ВСУ и высших специализированных судов, не принимающих участия в конкурсе в новый ВС, некоторые наверняка воспользуются опцией, предусмотренной в подпункте 5 пункта 161 переходных положений Конституции Украины, и напишут заявления об отставке (отдельным судьям, не исключено, придется писать заявление об увольнении по собственному желанию). Для тех, кто не захочет покидать судебную систему, очевидно, возможен только один путь — перевод в другие суды, поскольку со дня начала работы Верховного Суда в составе, определенном новым профильным законом, ВСУ, ВССУ, ВАСУ и ВХСУ прекращают свою деятельность и ликвидируются в установленном законом порядке, а в случае отказа перейти работать в другой суд — увольнение на основании пункта 5 части 6 статьи 126 Конституции Украины. Другой вопрос: по какой процедуре будет осуществляться такой перевод — по конкурсу или без него?

Как известно, до 30 сентября 2018 года действует временный алгоритм проведения соответствующих кадровых ротаций: перевод будет осуществлять Президент Украины на основании соответствующего представления ВСП. Представление ВСП, согласно пункту 11 заключительных и переходных положений Закона Украины «О Высшем совете правосудия», вносится на основании и в пределах рекомендации ВККС или на основании представления Дисциплинарной палаты ВСП (напомним, что перевод судьи в нижестоящий суд — один из видов дисциплинарного взыскания). При этом в соответствии с другими законодательными предписаниями (пункт 13 заключительных и переходных положений Закона Украины «О Высшем совете правосудия») особенности назначения судей на должности судей высшего специализированного суда (в этом случае речь идет о новых судах — Высшем антикоррупционном суде и Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности) или ВС должны определяться статьей 81 и частью 2 статьи 82 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Последней нормой, в частности, предусмотрено, что перевод судьи на должность судьи в другой суд осуществляется на основании и в пределах рекомендации ВККС, внесенной по результатам конкурса на замещение вакантной должности судьи.

При этом в части 3 указанной статьи речь идет о том, что в случаях реорганизации, ликвидации или прекращения работы суда, в котором судья занимает должность, перевод его в другой суд того же уровня может осуществляться без конкурса. По словам нашего собеседника, именно этот механизм перевода было бы логично применить к тем судьям «вышек», которые принимали участие в конкурсе в новый ВС, но не стали победителями. Ведь тот факт, что судья не попал в число кандидатов-лидеров рейтинга, еще не означает, что он продемонстрировал плохие профессиональные знание или умения либо есть претензии к его профессиональной этике и добропорядочности. Просто в условиях значительной конкуренции кто-то из претендентов на кресло «верховного» судьи оказался достойнее него. Правда, реализовать сценарий перевода вне конкурса таких служителей Фемиды можно будет только после соответствующей законодательной коррекции. Скажем, можно предусмотреть в части 3 статьи 82 профильного судейского закона оговорку относительно возможности перевода судьи в нижестоящий суд. Причем для реализации такого законотворческого замысла не обязательно инициировать отдельный законопроект, локальные коррективы можно предусмотреть в рамках уже заявленных проектов, например, в заключительных положениях проекта «О Конституционном Суде Украины» № 5336-1, который ожидает своего скорейшего принятия парламентом.

Еще один возможный сценарий — судьи высших инстанций, которые не принимают участия в конкурсе, будут апеллировать к установленному законодательному требованию о подтверждении своей способности осуществлять правосудие в соответствующем суде и подадут соответствующие заявления о проведении квалификационного оценивания в ВККС — эксперт относит к разряду мифических. Наш собеседник считает этот путь бесперспективным, поскольку законодательство не ограничивает ВККС во времени проведения такого оценивания. Предусматривается лишь, что ВККС на протяжении трех месяцев со дня поступления соответствующего письменного заявления принимает решение о назначении квалификационного оценивания. С учетом необходимости выполнения большого количества текущих заданий Комиссия в этом случае может назначить срок проведения «аттестации», скажем, на следующий год. Скорее всего, за это время ныне действующие ВСУ и высшие специализированные суды будут ликвидированы, следовательно, версия о том, что судьи несуществующих обителей Фемиды смогут подтверждать свою способность осуществлять правосудие в них, — из области фантастики.

Наш комментатор не верит в жизнеспособность и другого варианта развития кадровых событий. Скажем, по результатам конкурса кадровый минимум по формированию нового ВС выполнен (например, глава государства назначил 65 судей ВС), но он оказался недостаточным для полноценной работы этой инстанции. В такой ситуации с целью оперативного решения проблемы кадрового голода в Суде будет использован алгоритм откомандирования как временного перевода судьи. Этот механизм, как подчеркивает анонимный эксперт, применим только в случае перевода в другой суд того же уровня и той же специализации. Следовательно, воспользоваться такой опцией не смогут не только представители ныне действующих высших специализированных судов, но и ВСУ. Кроме того, наш собеседник отмечает следующее: говорить о том, что минимальная кадровая планка (65 судей), установленная для работы нового ВС, является явно заниженной, преждевременно: по крайней мере пока не ясна процессуальная модель деятельности нового Верховного Суда.