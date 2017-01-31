Уголовное право и процесс

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Частная практика

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Частная практика)

Определены финалисты The Lawyer European Awards 2017

Названы финалисты премии The Lawyer European Awards 2017. В номинации «Юридическая фирма года: Россия, Украина и СНГ» в финальный список включены семь компаний: три украинские — Aequo, SayenkoKharenko, «Василь Кисиль и Партнеры»; две представленные в регионе тремя офисами (Integritesна Украине, в РФ и Казахстане; «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» на Украине, в РФ и Беларуси); Kinstellar с офисами в Киеве и Алматы; Centil, имеющая пять офисов в странах Средней Азии.

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