Уголовное право и процесс

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Судебная практика

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Судебная практика)

Распоряжение КМУ об утверждении комиссии по проведению конкурса в ГБР обжаловано в суде

Окружной админсуд г. Киева открыл производство по административному делу о признании противоправным и отмене распоряжения КМУ «Об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Государственного бюро расследований, его заместителей, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата Государственного бюро расследований» в части утверждения в состав конкурсной комиссии Ивана Стойко, Владислава Бухарева и Евгения Дейдея. Как сообщает пресс-служба суда, иск мотивирован тем, что три члена комиссии не имеют высшего юридического образования, что противоречит законодательным нормам. Суд привлек к участию в деле указанных лиц в качестве третьих лиц.

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