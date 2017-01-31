Уголовное право и процесс

Судебная практика
Распоряжение КМУ об утверждении комиссии по проведению конкурса в ГБР обжаловано в суде
Окружной админсуд г. Киева открыл производство по административному делу о признании противоправным и отмене распоряжения КМУ «Об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Государственного бюро расследований, его заместителей, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата Государственного бюро расследований» в части утверждения в состав конкурсной комиссии Ивана Стойко, Владислава Бухарева и Евгения Дейдея. Как сообщает пресс-служба суда, иск мотивирован тем, что три члена комиссии не имеют высшего юридического образования, что противоречит законодательным нормам. Суд привлек к участию в деле указанных лиц в качестве третьих лиц.
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