Уголовное право и процесс

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Судебная практика

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Судебная практика)

«Дело ритейлеров» в части «МЕТРО Кэш энд Керри Украина» вернулось в первую инстанцию

Высший хозсуд Украины частично удовлетворил жалобу АМКУ на решения судов по делу по иску ООО «МЕТРО Кэш энд Керри Украина» к АМКУ о признании частично недействительным решения Комитета от 29 апреля 2015 года «О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа». Суды нижестоящих инстанций иск удовлетворили полностью. Решением АМКУ, в частности, установлено, что 15 компаний (в том числе и ООО «МЕТРО Кэш энд Керри Украина»), осуществив совместно с ООО «АСНильсен Юкрейн» обмен информацией по данным относительно существенных условий ведения хозяйственной деятельности с таким уровнем детализации, агрегации и актуализации, который содействовал координации конкурентного поведения на рынке услуг по организации розничной торговли в неспециализированных магазинах преимущественно продовольственным ассортиментом в г. Киеве, нарушили законодательство. ВХСУ передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд подчеркнул, что для правильного решения спора по данному делу судам следовало выяснить, подтверждается ли надлежащими и допустимыми доказательствами утверждение АМКУ о наличии фактических и правовых оснований для отнесения истца к участникам, действующим на рынке услуг по организации розничной торговли в неспециализированных магазинах продовольственного ассортимента в исследуемый период (2010–2012 годы).

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