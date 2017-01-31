Уголовное право и процесс

Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:03

Судебная практика

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Судебная практика)

О нюансах правопреемства

К правопреемнику (в случае прекращения путем слияния) переходят все права и обязанности прекращенного юридического лица лишь с момента внесения в Единый государственный реестр соответствующей записи о прекращении

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.