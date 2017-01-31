Уголовное право и процесс

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Судебная практика

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Судебная практика)

Форма неосторожности

Гр-ка А. обратилась с иском к Житомирской таможне ГФС Украины об отмене постановления о нарушении таможенных правил в связи с превышением срока доставки транспортного средства с Украины в Беларусь. Суд первой инстанции иск удовлетворил. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда, а в иске отказал.

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