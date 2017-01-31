Уголовное право и процесс

Судебная практика
Противоречивый характер
Арест имущества должника в уголовном производстве является эффективным механизмом сохранения активов, хотя и противоречит закону о банкротстве
Какой закон важнее: уголовный или конкурсный? Чьи права защищать в первую очередь: потерпевших или кредиторов? И кто на самом деле потерпевший? Ответы на эти вопросы приходится искать каждый раз, когда следственный судья принимает решение об аресте активов должника в ликвидационной процедуре, поскольку наложение таких обременений делает невозможным продолжение ликвидационной процедуры и дальнейшую продажу активов должника, интересы уголовного правосудия сталкиваются с интересами кредиторов и часто не в пользу последних.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: