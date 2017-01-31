Уголовное право и процесс

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Судебная практика

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Судебная практика)

Противоречивый характер

Арест имущества должника в уголовном производстве является эффективным механизмом сохранения активов, хотя и противоречит закону о банкротстве

Какой закон важнее: уголовный или конкурсный? Чьи права защищать в первую очередь: потерпевших или кредиторов? И кто на самом деле потерпевший? Ответы на эти вопросы приходится искать каждый раз, когда следственный судья принимает решение об аресте активов должника в ликвидационной процедуре, поскольку наложение таких обременений делает невозможным продолжение ликвидационной процедуры и дальнейшую продажу активов должника, интересы уголовного правосудия сталкиваются с интересами кредиторов и часто не в пользу последних.

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