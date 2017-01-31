Уголовное право и процесс

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Судебная практика

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Судебная практика)

В случае просрочки выплаты страхового возмещения подлежат начислению инфляционные и 3 % годовых

Обязательства, возникающие из правоотношений по выплате страхового возмещения на основании договора добровольного страхования наземных транспортных средств, гражданско-правовой ответственности водителя и от несчастного случая с водителем и пассажирами на транспорте, являются денежным обязательством

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