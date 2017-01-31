Уголовное право и процесс

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Государство и юристы

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Государство и юристы)

Ответят все?

99,6 тыс. евро должна выплатить Украина за незаконное увольнение 18 судей — такое решение по делу «Куликов и другие против Украины» принял 19 января c.г. Европейский суд по правам человека (Евросуд). Интересно, что за последний год, по данным Правительственного уполномоченного по делам Евросуда, во исполнение решений Европейского суда выплачено 612 млн грн (более 20 млн евро). В свою очередь, в госбюджете 2017 года во исполнение решений всех иностранных юрисдикционных органов (в том числе Евросуда) предусмотрена «смешная» сумма — 640 млн грн. И это при том, что за последние два года украинцы выбились в лидеры по количеству заявителей.

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