Уголовное право и процесс

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Государство и юристы

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Государство и юристы)

Урегулируют административную ответственность за нарушение трудового законодательства

Народный депутат Оксана Продан зарегистрировала законопроект, которым предлагается урегулировать вопросы административной ответственности за нарушение трудового законодательства (№ 5711).

Предлагается установить административную ответственность исключительно в Кодексе об административных правонарушениях, ликвидировать несопоставимость санкций за административные правонарушения.

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