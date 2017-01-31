Уголовное право и процесс

Государство и юристы
Ветеранам войны обеспечат надлежащую защиту
Кабинетом Министров Украины на рассмотрение парламента подан законопроект, которым вносятся изменения в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (№ 5697).
В частности, документом определяется статус участника боевых действий для лиц, получивших телесные повреждения, которые не привели к инвалидности, во время участия в Революции достоинства, а также порядок предоставления льгот установленным законопроектом категориям лиц.
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