Уголовное право и процесс

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Государство и юристы

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Государство и юристы)

С «патентным троллингом» будут бороться по-новому

23 января с.г. в Верховном Совете Украины зарегистрирован правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности» (№ 5699).

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