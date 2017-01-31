Уголовное право и процесс

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Государство и юристы

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Государство и юристы)

Даль моде

Если ли будущее в нашем государстве у модного иностранного института гражданской конфискации?

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



Многочисленные нормотворческие попытки ввести в эксплуатацию институт так называемой гражданской конфискации стали популярной законодательной тенденцией в последние несколько лет. Причем революционная идея взыскания в доход государства активов одиозных представителей предыдущей власти до окончания уголовного производства прошла определенный процесс эволюции: все начиналось с предложения ввести особый режим специальной конфискации (нашумевший проект закона № 3025 от 3 сентября 2015 года), затем поступило несколько парламентских инициатив (проекты № 4057, № 4811, № 4890), которыми предлагалось реализовать особые механизмы конфискации как в уголовном процессе, так и в рамках Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», и, наконец, появились самые свежие нормотворческие продукты (законопроекты № 5142 и № 5577) правительственного изготовления.

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