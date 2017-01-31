Уголовное право и процесс

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Государство и юристы

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Государство и юристы)

В увеличенном масштабе

В Киеве прошел масштабный семинар по трансфертному ценообразованию в 2017 году

Главное управление ГФС в г. Киеве провело для налогоплательщиков масштабный семинар по трансфертному ценообразованию (ТЦО). Мероприятие состоялось 24 января с.г. в помещении Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации и собрало более 200 участников.

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