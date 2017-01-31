Уголовное право и процесс

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Государство и юристы

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Государство и юристы)

Метод изменения

Юристы убеждены, что новый орган по расследованию финансовых преступлений должен действовать не силовыми, а интеллектуальными методами

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



«С 1 января налоговая милиция находится вне закона» — такие яркие заголовки заполнили информационное пространство после новогодних и рождественских праздников. Как оказалось, во время голосования за государственный бюджет на 2017 год депутаты ошибочно поддержали норму о ликвидации налоговой милиции и исключении соответствующего раздела из Налогового кодекса Украины с 1 января. Министр финансов Украины Александр Данилюк поспешил назвать это «технической ошибкой» и заверил, что законопроект о создании финансовой полиции будет внесен в правительство в ближайшее время. В середине января такой документ действительно был подан в Кабинет Министров. «Процесс запущен, и все необходимые шаги осуществляются», — заявили в Минфине. Также пресс-служба подчеркнула, что финансовая полиция — это не карательный орган, а аналитическая служба расследований.

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