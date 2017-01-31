Тема номера: Уголовное право и процесс
Экспертная миссия
Как на основании определений следственных судей назначить проведение экспертизы в конкретном экспертном учреждении, подскажет существующая практика
На стадии досудебного расследования стороне защиты предоставляется право обжаловать решения, действия или бездействие следователя или прокурора (статья 303 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины).
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