Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Тема номера: Уголовное право и процесс

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Тема номера: Уголовное право и процесс)

Экспертная миссия

Как на основании определений следственных судей назначить проведение экспертизы в конкретном экспертном учреждении, подскажет существующая практика

Вячеслав Кохляков
Специально для «Юридической практики»

На стадии досудебного расследования стороне защиты предоставляется право обжаловать решения, действия или бездействие следователя или прокурора (статья 303 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины).

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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№ 5 (997) от 31/01/17 Текущий номер

Уголовное право и процесс

№ 5 (997)
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