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Тема номера: Уголовное право и процесс

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Тема номера: Уголовное право и процесс)

Защитный механизм

Судебный надзор — один из наиболее прогрессивных и позитивных механизмов защиты прав и свобод человека, предусмотренных УПК Украины

Ольга Чех

Специально для «Юридической практики»



Инструмент судебного контроля над действиями и бездействием стороны обвинения — это один из наиболее прогрессивных и позитивных механизмов защиты прав и свобод человека, предусмотренных УПК Украины. Так, кроме надзора со стороны процессуального руководителя, который, как и следователь, относится к стороне обвинения, появился судебный надзор. Именно судебный надзор, по нашему мнению, позволяет эффективно, всесторонне и беспристрастно рассматривать жалобы на те или иные действия следствия.

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