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Тема номера: Уголовное право и процесс

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Тема номера: Уголовное право и процесс)

Про правду говоря

Возможность проведения экспертизы с применением компьютерного полиграфа, как и большинство либеральных нововведений в украинском законодательстве, часто остается только возможностью

Иван Лагутин

Специально для «Юридической практики»



Приказом Министерства юстиции Украины «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 8 октября 1998 года № 53/5» от 27 июля 2015 года № 1350/5 были внесены изменения в Научно-методические рекомендации по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденные приказом Министерства юстиции Украины от 8 октября 1998 года № 53/5 (Рекомендации).

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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