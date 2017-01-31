Уголовное право и процесс

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Отрасли практики

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Отрасли практики)

Учетный период

Денежные требования «опоздавших» кредиторов не включаются в реестр требований кредиторов, однако учитываются арбитражным управляющим

Борис Поляков

Специально для «Юридической практики»



В процессе рассмотрения дел о банкротстве возникает множество вопросов, связанных с процессуальным статусом тех или иных кредиторов, несмотря на действующую дифференциацию кредиторов, установленную статьей 1 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» (Закон о банкротстве). Сам Закон о банкротстве содержит перечень ряда других кредиторов, о правовом статусе которых ничего не говорится. Ни судебная практика, ни научные разработки ученых, к сожалению, не дали четкого ответа о правовом статусе конкурсных кредиторов, которые обратились в суд по истечении установленного граничного срока.

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