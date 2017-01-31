Уголовное право и процесс

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Отрасли практики

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Отрасли практики)

Электропытание

Несмотря на однозначное законодательство и запрещающее поручение Минфина, налоговики продолжают требовать заключения дополнительных соглашений к договорам о признании электронных документов

Наталья Швец

Специально для «Юридической практики»



Украинские на­логовики требуют от налогоплательщиков заключать дополнительные соглашения к договорам о признании электронных документов. Законодательство в этом вопросе однозначно на стороне налогоплательщиков.

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