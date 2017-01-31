Уголовное право и процесс

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Отрасли практики

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Отрасли практики)

Акционное предложение

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку устранила пробелы в законодательстве, препятствовавшие конвертации долга в акции

Роман Шуляр ,

Полина Харьковская

Специально для «Юридической практики»



Тенденции последних лет подтверждают актуальность процессов реструктуризации проблемной задолженности украинских предприятий, поскольку спад в экономике ослабил и без того не слишком прочные позиции отечественного бизнеса. Можно выделить несколько способов добровольной финансовой реструктуризации: классическая отсрочка платежей (обычно сопровождаемая усилением пакета обеспечения и изменением процентной ставки), реструктуризация согласно Закону Украины «О финансовой реструктуризации» от 14 июня 2016 года № 1404-VIII, конвертация долга в капитал предприятия. В данной статье речь пойдет о последнем указанном способе реструктуризации и о его применении к должникам — акционерным обществам.

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