Уголовное право и процесс

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Частная практика

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Частная практика)

Особая Data

Как юридические фирмы начинают использовать технологии Big Data в своей практике

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



Недавние публикации о влиянии современных технологий обработки информации на итоги Brexit и президентские выборы в США стали очередным подтверждением необратимых изменений, затрагивающих все сферы нашей жизни. И даже консервативный рынок юридических услуг динамично меняется под влиянием инноваций: боты-юристы анализируют прецеденты, составляют проекты договоров и даже полностью сопровождают сделки. Приходят с юррынка (преимущественно западного) и отдельные новости о попытках использования технологий Big Data. Параллельно звучат апокалиптические прогнозы о том, что уже достаточно скоро технологии полностью заменят юристов. А сами юрфирмы стараются как минимум следить за инновациями (самые активные и дальновидные — разрабатывать собственные решения), при этом не спешат полностью отказываться от классических подходов к организации работы своих юристов и довольно скептически оценивают перспективы оказаться на периферии рынка.

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