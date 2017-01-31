Уголовное право и процесс

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Акцент

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Акцент)

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Какие сопутствующие изменения были внесены в материальные и процессуальные нормы Законом Украины «О Высшем совете правосудия»?

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



Вступившим в силу 5 января с.г. Законом Украины «О Высшем совете правосудия» (Закон) была создана нормотворческая основа не только для трансформации Высшего совета юстиции (ВСЮ) в Высший совет правосудия (ВСП) и деятельности ключевого органа в судебной системе по новым правилам, но и для усовершенствования многих материальных и процессуальных норм, в том числе отдельных положений Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Кодекса административного судопроизводства (КАС) Украины, Уголовного и Уголовного процессуального кодексов Украины.

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