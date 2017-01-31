Уголовное право и процесс

Неделя права
Евросуд не обнаружил признаков дискриминации пожизненно осужденных
Европейский суд по правам человека обнародовал решение по делу «Хамтоху и Аксенчик против России», согласно которому в положениях Уголовного кодекса РФ отсутствуют признаки дискриминации по отношению к пожизненно осужденным, сообщает РАПСИ.
Заявители, отбывающие пожизненный срок, пожаловались на статью УК РФ, в соответствии с которой к пожизненному лишению свободы в РФ могут быть приговорены только лица мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет, в то время как женщины и подростки освобождаются от этого вида наказания.
В своих жалобах заявители ссылались на нарушение их прав, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод. Однако Евросуд не усмотрел нарушений в статье 14 (запрет дискриминации) в сочетании со статьей 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) относительно заявленных признаков дискриминации по возрасту и полу. Суд признал законным и оправданным закрепленный в российском законодательстве подход к назначению наказания в виде пожизненного лишения свободы с учетом продвижения принципов правосудия и гуманности.
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