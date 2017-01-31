Уголовное право и процесс

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Неделя права

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Неделя права)

Альтернативные мнения

В Национальном университете «Киево-Могилянская академия» прошла научно-практическая конференция «Альтернативы решения правовых конфликтов», в рамках которой участники обменялись мнениями относительно состояния и перспектив развития альтернативных методов разрешения споров (AlternativeDisputeResolution, ADR) с учетом европейского опыта. «Ситуация, сложившаяся в судебной системе, уже давно требует поиска путей уменьшения нагрузки на суды и снижения уровня неудовлетворения судами в обществе», — отметила, открывая конференцию, Роксолана Ханик-Посполитак, заведующая кафедрой отраслевых правовых наук НаУКМА. Денис Азаров, декан факультета правовых наук НаУКМА, также подчеркнул актуальность развития ADR в нашей стране, при этом достаточно критически оценив попытки их урегулирования на законодательном уровне. Диана Проценко, президент Национальной ассоциации медиаторов Украины в свою очередь остановилась на практических аспектах внедрения ADR и последних научных наработках — «дабы сфера альтернативного урегулирования споров была надлежащим образом изучена и оптимально урегулирована». Профессор Роман Петров отметил, что ADR стала достаточно трендовой темой и уже достаточно давно находится в фокусе внимания кафедр НаУКМА, в том числе возглавляемой им кафедры международного права и специальных правовых наук.

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