Уголовное право и процесс

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Неделя права

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Неделя права)

Негласные действия

23 января 2017 года в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание Совета судей Украины, посвященное организационным вопросам, связанным с проведением 14–15 марта с.г. ХIV внеочередного съезда судей Украины. По информации пресс-центра судебной власти, в главном судейском форуме примут участие 313 делегатов от местных и апелляционных общих судов. Собраниям судей высших специализированных судов и Верховного Суда Украины только предстоит определиться со своими представителями, которые примут участие в работе наивысшего органа судейского самоуправления. Дедлайн подачи информации о делегатах в Совет судей Украины установлен — это 24 февраля 2017 года.

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