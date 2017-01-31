Уголовное право и процесс

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№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Самое важное)

Бизнес-контроль

В работе Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации будут принимать участие представители бизнес-ассоциаций

Алексей Насадюк

«Юридическая практика»



К работе Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, созданной в Министерстве юстиции Украины, привлекут представителей авторитетных бизнес-ассоциаций. Об этом в ходе пресс-конференции рассказали директор Департамента государственной регистрации и нотариата Минюста Виталий Гайдук и представитель Европейской Бизнес Ассоциации Виталий Бурдак, руководитель практики корпоративного права Pavlenko Legal Group.

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