Уголовное право и процесс

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№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Самое важное)

В командировку

Утвержден Порядок откомандирования судьи в другой суд, направленный на оперативное решение проблемы кадрового голода в судах

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



24 января с.г. Высший совет правосудия утвердил на заседании, а днем позже опубликовал на своем сайте Порядок откомандирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (в качестве временного перевода). Порядок разработан Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС) во исполнение статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Так, в связи с невозможностью осуществления правосудия в соответствующем суде, выявлением чрезмерного уровня судебной нагрузки в соответствующем суде, прекращением работы суда в связи со стихийным бедствием, военными действиями, мерами по борьбе с терроризмом или другими чрезвычайными обстоятельствами, по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления ВККС, судья по его согласию может быть откомандирован в другой суд. Такая командировка может осуществляться на срок, не превышающий одного года.

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