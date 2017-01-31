Уголовное право и процесс

Рабочий график
КАЛЕНДАРЬ на неделю
ВТОРНИК. 31 января
ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
КИЕВ: «КПМГ-Украина» организовывает серию семинаров на тему «Трансфертное ценообразование с 1 января 2017 года. Что нового?». Программа семинаров будет включать обзор наиболее существенных изменений в законодательстве о трансфертном ценообразовании в 2017 году, в частности: новые критерии признания операций контролируемыми, изменения в правилах проведения сравнительных исследований, новые сроки подачи отчетности и др. Целевая аудитория — налоговые специалисты, бухгалтеры, экономисты и другие профессионалы, чья деятельность связана с вопросами трансфертного ценообразования компаний сектора потребительских товаров.
Место проведения: офис «КПМГ-Украина», 17 этаж, ул. Московская, 32/2
ЗАСЕДАНИЕ ВСП
КИЕВ: Запланировано заседание Высшего совета правосудия. В частности, будут рассмотрены материалы о внесении представлений Президенту Украины о назначении 39 судей на должности в местные суды, об увольнении 48 судей с должностей на общих основаниях.
Место проведения: ул. Студенческая, 12а
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
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