Уголовное право и процесс

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Рабочий график

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Рабочий график)

КАЛЕНДАРЬ на неделю

0930 ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КИЕВ: «КПМГ-Украина» организовывает серию семинаров на тему «Трансфертное ценообразование с 1 января 2017 года. Что нового?». Программа семинаров будет включать обзор наиболее существенных изменений в законодательстве о трансфертном ценообразовании в 2017 году, в частности: новые критерии признания операций контролируемыми, изменения в правилах проведения сравнительных исследований, новые сроки подачи отчетности и др. Целевая аудитория — налоговые специалисты, бухгалтеры, экономисты и другие профессионалы, чья деятельность связана с вопросами трансфертного ценообразования компаний сектора потребительских товаров. Место проведения: офис «КПМГ-Украина», 17 этаж, ул. Московская, 32/2 1000 ЗАСЕДАНИЕ ВСП КИЕВ: Запланировано заседание Высшего совета правосудия. В частности, будут рассмотрены материалы о внесении представлений Президенту Украины о назначении 39 судей на должности в местные суды, об увольнении 48 судей с должностей на общих основаниях. Место проведения: ул. Студенческая, 12а

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