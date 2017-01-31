Уголовное право и процесс

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Рабочий график

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Рабочий график)

Заседание САУ

12-00-ХАРЬКОВ: Состоится первое в этом году заседание Совета адвокатов Украины. Заседание будет проходить два дня. В повестку дня включен блок вопросов, посвященный последним изменениям налогового законодательства, касающимся адвокатской деятельности и адвокатского самоуправления.

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