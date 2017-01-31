Уголовное право и процесс

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Частная практика

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Частная практика)

ЮФ Phenomena укрепляет практику банковского и финансового права

К команде юридической фирмы Phenomena в качестве старшего юриста присоединилась Татьяна Трокоз, усилившая практику банковского и финансового права фирмы. Г-жа Трокоз специализируется в сфере банковской деятельности, корпоративного права, реструктуризации, валютного регулирования и инвестиционной деятельности. Ее опыт включает более десяти лет работы в ведущих украинских банках и самой большой банковской группе Центральной и Восточной Европы.

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