Уголовное право и процесс

Сегодня 03 февраля 2017 года, 06:01

Частная практика

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Частная практика)

Д. Шемелин — новый советник ЮФ Asters

К юридической фирме Asters присоединился Дмитрий Шемелин в должности советника в практике разрешения споров. Он обладает более чем десятилетним опытом работы в сфере международного разрешения споров, включая международный инвестиционный и коммерческий арбитраж по всем основным арбитражным регламентам, а также судебные процессы за рубежом. Дмитрий Шемелин — выпускник НаУКМА (специалист права) и Geneva Law School and Graduate Institute of International and Development Studies (LL.M). Является ассоциированным членом Королевского института арбитров Великобритании (ACIArb) и автором более 50 публикаций по международному разрешению споров и актуальным вопросам украинского законодательства.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.