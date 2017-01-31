Уголовное право и процесс

Частная практика
Д. Шемелин — новый советник ЮФ Asters
К юридической фирме Asters присоединился Дмитрий Шемелин в должности советника в практике разрешения споров. Он обладает более чем десятилетним опытом работы в сфере международного разрешения споров, включая международный инвестиционный и коммерческий арбитраж по всем основным арбитражным регламентам, а также судебные процессы за рубежом. Дмитрий Шемелин — выпускник НаУКМА (специалист права) и Geneva Law School and Graduate Institute of International and Development Studies (LL.M). Является ассоциированным членом Королевского института арбитров Великобритании (ACIArb) и автором более 50 публикаций по международному разрешению споров и актуальным вопросам украинского законодательства.
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