Уголовное право и процесс

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Частная практика

№ 5 (997) Уголовное право и процессот 31/01/17 (Частная практика)

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Мы заинтересованы в пополнении уголовной практики профессионалами, готовыми радикально менять систему, в которой правоохранительные органы активно пренебрегают законом — отмечают в АО AVER LEX

В каждом резонансном кейсе требуются индивидуальный подход партнеров и их полное внедрение в процесс. НА ФОТО: Артем ДРОЗДОВ и Ольга ПРОСЯНЮК

Уголовно-правовая защита относится к наиболее активно развивающимся практикам украинских юридических фирм — за два года ее рыночная доля возросла в 2,5 раза. О факторах, «популяризирующих» уголовную практику, опыте сопровождения резонансных дел, стратегии и тактике расширения команды «Юридической практике» рассказали Ольга Просянюк, управляющий партнер адвокатского объединения AVER LEX, и Артем Дроздов, адвокат, недавно достигший статуса партнера объединения.

— Многие говорят о трудных временах. У вас же, наоборот, расширение партнерского состава. Поделитесь секретом.

Ольга Просянюк (О.П.): Особенность уголовной практики в том, что клиент ожидает большего уровня вовлеченности в сопровождение его дела именно партнера, в отличие от других практик. Партнеры «на передовой» защищают интересы клиента на многочасовых обысках и допросах. А сегодняшняя массовость открытых уголовных производств и количество проведенных обысков не просто впечатляет, а, уместнее сказать, шокирует. Кроме того, сейчас громко заявленную борьбу с коррупцией начали использовать для преследования «неугодных» чиновников и бизнесменов.

Поэтому сегодня мы как никогда заинтересованы в пополнении уголовной практики сильными профессионалами, готовыми не просто вести дела, а радикально менять систему, в которой правоохранительные органы пренебрегают законом и относятся к гражданам, как к жертвам. Нам важны люди именно с партнерским подходом к делу.

— Представьте, пожалуйста, нового партнера компании.

О.П.: Знакомьтесь — Артем Дроздов, партнер АО AVER LEX, адвокат по уголовным делам. Увеличение дел, связанных с имущественными и должностными преступлениями, а также с преступлениями в сфере хозяйственной деятельности, позволило ему усилить свою специализацию и дорасти до партнера.

С первой нашей встречи Артем показался мне представительным, уверенным в своих действиях, имеющим боевой настрой. Клиенты, которые с ним работают, говорят, что с таким адвокатом они чувствуют высокую уверенность в победе. Помню, вскоре после начала работы Артема в AVER LEX один из наших клиентов после встречи с ним спросил меня: «Это ваш новый партнер?» Слова оказались пророческими!

— Артем, получается вы — партнер, которого фактически «взрастила» компания?

Артем Дроздов (А.Д.): Да, я первый в АО AVER LEX, кто вырос до партнера внутри компании. Если в других практиках и компаниях этот процесс занимает примерно семь-восемь лет, то в моем случае это стало возможным почти через четыре года после присоединения к команде AVER LEX. Такому быстрому росту способствовали условия стремительного развития самой уголовной практики и приоритет со стороны партнеров в формате наставничества.

— Ольга, как управляющему партнеру вам больше импонирует «взращивание» партнеров или привлечение извне?

О.П.: Это философский вопрос. Нам важен партнер, внутренние ценности которого совпадают с ценностями компании. Поэтому «взращенный» в корпоративной культуре партнер без преувеличения считается идеальным партнером.

Но это вариант, требующий долгого времени. А темпы развития нашей компании и практики в целом позволяют привлекать внешнего специалиста в статусе партнера. Конечно, мы будем оценивать соблюдение им внешней корпоративной культуры, но это не повлияет на снижение его личного рейтинга.

В команде AVER LEX много специалистов, которых мы рассматриваем как потенциальных партнеров компании. Артем — первый, и это только начало. Мы много инвестируем в команду, и сотрудники чувствуют хороший потенциал для своего карьерного и личностного роста. Это, кстати, один из критериев, способствующий низкому коэффициенту текучести кадров.

— Артем, а что для вас означает статус партнера?

А.Д.: Ни одна практика не подразумевает легких кейсов, но в уголовной практике часто бывают, как мы называем, «сверхзадачи». Это проекты, в которых можно проверить себя на прочность, выдержку, лидерство и на многие другие личные и профессиональные качества и в итоге реализовать свой профессиональный азарт. Партнерство как раз и является такой возможностью реализовать весь свой потенциал.

Кроме того, не менее важна здоровая атмосфера в коллективе. Мы называем себя «AVER Семья», а наши корпоративные ценности — семейными, и постоянно проводим корпоративные мероприятия для команды. Партнеры создали в компании особые условия, которые практически исключают внутрикорпоративные интриги и делают возможной честную здоровую карьерную конкуренцию.

Для меня статус партнера в AVER LEX — это большая внутренняя ответственность перед клиентами, партнерами и коллективом, поскольку имя компании обязывает к наивысшим стандартам. Только полная отдача в работе и внимание к клиентам могут обеспечить внутренний комфорт нахождения в статусе партнера.

— Партнерство — это новые возможности и другой уровень ответственности. В чем состоит ваша партнерская роль?

А.Д.: Партнерство заключается в двух вещах — профессионализме и менеджерском росте. Так как мой личный карьерный путь начинался с помощника адвоката, я прошел все ступени развития и вижу, что буду полезен, помогая становлению и развитию новых партнеров. Прогнозирую, что в связи с актуальностью практики потребность в высококвалифицированных партнерах будет стремительно расти, а в нашей команде много потенциальных кандидатов.

При этом для меня немаловажно и дальше развивать свои менеджерские качества. Бизнес, особенно динамичный, требует уникальных навыков. Уверен: дальше меня ждет много интересного.

— Какой самый ценный урок вы вынесли с начала работы в AVER LEX?

А.Д.: Весной прошлого года у клиента нашего объединения, чье дело я сопровождал, проводился обыск в помещении фирмы, на котором присутствовали следователь, около 20 представителей СБУ, включая оперативных сотрудников и силовиков спецподразделения «Альфа», мой клиент и я, его адвокат. Мы находились непосредственно в помещении, а снаружи команда адвокатов, в том числе и партнеры, общалась с силовиками, следила за соблюдением норм законодательства, проверяла наше состояние, поскольку обыск длился более 20 часов, и оказывала любого рода помощь и поддержку. Эта ситуация, а также комплексный подход к сопровождению уголовных дел, показали мне, насколько важно работать в команде. И не просто в команде с высокопрофессиональными адвокатами, а в комфортных для каждого условиях, слаженно, как четкий механизм.

Специфика уголовной практики в том, что ею чаще занимаются не юридические фирмы, а адвокаты соло. А мы — единственная на рынке системная бутиковая компания с комплексным командным подходом. Поэтому для меня ценным уроком стало уйти от индивидуализма и работать в команде. И сейчас я получаю от этого невероятное удовольствие!

— Как показать другим партнерам, что вы готовы стать частью партнерского состава?

А.Д.: Важно показать свою зрелость и готовность нести повышенную ответственность. Юридический бизнес — это в первую очередь бизнес, и здесь также немаловажно умение работать с клиентами и приводить новых клиентов, то есть генерировать новый бизнес.

В моем случае не последнюю роль сыграла поддержка партнеров, которые очень быстро доверились мне сначала с кейсами средней сложности, а потом — с более сложными. Фактически партнеры раньше заметили во мне претендента для расширения партнерского состава. Я им за это очень благодарен, поскольку таким образом проявил свою готовность полностью самостоятельно, без массивного партнерского контроля, работать над проектами.

— Что было самым сложным на пути к достижению статуса партнера?

А.Д.: Когда идешь к своей цели, сложностей не замечаешь. Не скажу, что это было сложно, но свой выход из зоны комфорта я ощутил в процессе осваивания необходимых партнеру менеджерских навыков. Для адвоката важно четко выполнять задачи для достижения желаемого для клиента результата. Партнеру же необходимы нового уровня коммуникационные навыки, высокая многозадачность и ускорение в ее решении, а также новые навыки в организации работы коллектива.

— Ваши цели на этот год как партнера?

А.Д: Я вижу реализацию своих целей в двух векторах: первый — это развитие уголовно-правового департамента с применением принципа специализации и расширения спектра деятельности, второй — приобретение и усовершенствование себя как руководителя и партнера AVER LEX. В нашей фирме есть уникальное поле для реализации партнерских амбиций, и я хочу сделать свой вклад в развитие моих коллег как будущих партнеров.

(Беседовала Марина БАХОЛДИНА,

«Юридическая практика»)