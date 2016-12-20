Международный арбитраж

Государство и юристы
Один за всех
На наш взгляд, весьма интересное постановление было вынесено 16 ноября 2016 года Верховным Судом Украины по делу № 908/560/16. Причем интерес представляют как вопросы, подлежавшие непосредственному рассмотрению Верховным Судом Украины, так и оставшиеся за кадром. Так, суды первой и кассационной инстанции заняли следующую позицию: поскольку договор содержит арбитражную оговорку о рассмотрении арбитражным судом всех вытекающих из него споров, то производство в рамках хозяйственного спора подлежит прекращению на основании части 1 статьи 80 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.
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