Международный арбитраж

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Государство и юристы

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Государство и юристы)

Бесконтрольный выстрел

Минюст считает, что разработанные НАПК документы охватят широкий круг чиновников из-за неограниченных возможностей по контролю

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



Дискуссия, разразившаяся между органами, ответственными за формирование антикоррупционной политики, может отсрочить вступление в силу давно ожидаемых обществом новаций. Министерство юстиции Украины вернуло Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на доработку утвержденные этим органом Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (Порядок проведения проверки декларации) и Порядок осуществления мониторинга образа жизни лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (Порядок осуществления мониторинга образа жизни). Оба документа предусмотрены Законом Украины «О предотвращении коррупции» (Закон). По словам представителей Минюста, применение таких несовершенных актов могло бы обернуться необоснованным открытием уголовных производств. К чему сводится критика министерства и насколько она объективна?

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