Международный арбитраж

Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:33

Государство и юристы

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Государство и юристы)

Отступники из ВАСУ

Верховный Суд Украины постановлением от 15 июня 2016 года по делу № 826/20410/14 коренным образом изменил сложившуюся судебную практику по определению подсудности в спорах с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (Фонд).

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.