Международный арбитраж

Государство и юристы
Урожайный код
Законопроект правительства об органической продукции содержит новую формулу контроля за безопасностью продовольствия
Требования ЕС в сфере производства аграрной продукции становятся все более отчетливыми. Кабинет Министров Украины внес проект Закона «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции» (№ 5448).
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