Международный арбитраж

Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:27

Государство и юристы

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Государство и юристы)

Урожайный код

Законопроект правительства об органической продукции содержит новую формулу контроля за безопасностью продовольствия

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



Требования ЕС в сфере производства аграрной продукции становятся все более отчетливыми. Кабинет Министров Украины внес проект Закона «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции» (№ 5448).

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.