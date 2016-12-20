Международный арбитраж

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Продвижение

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Продвижение)

Премьер-лига

Как в отеле «Премьер Палаc» проходила церемония награждения победителей PLS Top Teams

По завершении официальной части двухдневного PLS-2016 в ресторане «Терракота»отеля «Премьер Палас»состоялась менее официальная, но более торжественная часть мероприятия — церемония награждения победителей PLS Top Teams. «Юридическая практика» проанализировала анкеты свыше 50 юридических компаний. Рейтинг проводится издательством уже пятый год.

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