Международный арбитраж

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Государство и юристы

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Государство и юристы)

Порядок реорганизации банков могут упростить

Руслан Демчак и другие народные депутаты внесли законопроект об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков (№ 5539). НБУ отказывает в предоставлении предварительного заключения о согласовании проекта плана реорганизации исключительно в случае, если:

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