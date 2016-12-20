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Тема номера: Международный арбитраж

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Тема номера: Международный арбитраж)

Двигать делом

Украина стабильно движется в направлении утверждения позитивного имиджа проарбитражной страны

Оксана Карел ,

Дарина Гребенюк

Специально для «Юридической практики»



В последние несколько лет Украина находится в процессе масштабного реформирования национального законодательства, и уходящий год по праву можно считать одним из наиболее плодотворных в этом плане. Среди прочего важно отметить значительные шаги как законодателя, так и правоприменительных органов на пути к развитию арбитражных процедур на территории Украины. В данной статье предлагаем подвести итоги уходящего 2016 года, проанализировав, какие изменения имели место на территории Украины в сфере международного арбитража, в первую очередь с учетом того, что такие изменения являются своего рода трамплином для дальнейшего развития арбитража в нашей стране.

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