Тема номера: Международный арбитраж
Двигать делом
Украина стабильно движется в направлении утверждения позитивного имиджа проарбитражной страны
Дарина Гребенюк
В последние несколько лет Украина находится в процессе масштабного реформирования национального законодательства, и уходящий год по праву можно считать одним из наиболее плодотворных в этом плане. Среди прочего важно отметить значительные шаги как законодателя, так и правоприменительных органов на пути к развитию арбитражных процедур на территории Украины. В данной статье предлагаем подвести итоги уходящего 2016 года, проанализировав, какие изменения имели место на территории Украины в сфере международного арбитража, в первую очередь с учетом того, что такие изменения являются своего рода трамплином для дальнейшего развития арбитража в нашей стране.
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