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Тема номера: Международный арбитраж

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Тема номера: Международный арбитраж)

Признак равенства

Несмотря на наличие у лица арбитражного решения, для признания его кредиторских требований необходимо пройти процедуру наравне с другими кредиторами

Андрей Гуменчук

Специально для «Юридической практики»



В сложившихся социально-экономических условиях банкротство становится все более распространенным выходом из сложной ситуации для многих компаний и предпринимателей. Девальвация гривны, отток инвестиций, отсутствие уверенности хотя бы в среднесрочной перспективе заставляют представителей бизнеса идти на такие меры, как признание себя неплатежеспособным.

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