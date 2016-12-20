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Тема номера: Международный арбитраж

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Тема номера: Международный арбитраж)

Место спора

Введение института отказа от права на оспаривание решения МКА будет иметь позитивный эффект для продвижения Украины в качестве места арбитража

Сергей Дацив

Специально для «Юридической практики»



Сегодня мы наб­людаем, как осуществляются первые шаги в реформировании законодательства Украины, регулирующего вопросы международного коммерческого арбитража (МКА). С целью повышения эффективности МКА, повышения привлекательности Украины в качестве места арбитража и поощрения притока инвестиций в страну юристы, практикующие в этой сфере, совместно с группой народных депутатов разработали и внесли на рассмотрение парламента проект Закона Украины № 4351 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно вопросов судебного контроля и поддержки международного коммерческого арбитража» (законопроект № 4351).

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