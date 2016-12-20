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Тема номера: Международный арбитраж

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Тема номера: Международный арбитраж)

Органное исполнение

Для принудительного исполнения арбитражного решения стоило бы определить единый компетентный орган, существующий в других странах

Яна Шевченко

Специально для «Юридической практики»



Международный коммерческий арбитраж сегодня очень востребован, поскольку выступает нейтральным органом для разрешения спора как в процессуальном, так и в политическом смысле. Преимущество арбитражного судопроизводства состоит в ускоренной процедуре разрешения споров, а также в снижении нагрузки на государственные суды. Международный коммерческий арбитраж является тем органом, который имеет достаточно высокую степень доверия в бизнес-среде.

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