Тема номера: Международный арбитраж
Органное исполнение
Для принудительного исполнения арбитражного решения стоило бы определить единый компетентный орган, существующий в других странах
Международный коммерческий арбитраж сегодня очень востребован, поскольку выступает нейтральным органом для разрешения спора как в процессуальном, так и в политическом смысле. Преимущество арбитражного судопроизводства состоит в ускоренной процедуре разрешения споров, а также в снижении нагрузки на государственные суды. Международный коммерческий арбитраж является тем органом, который имеет достаточно высокую степень доверия в бизнес-среде.
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