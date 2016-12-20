Тема номера: Международный арбитраж
Пошли на уступки
В украинской юридической практике возможно признать и исполнить арбитражное решение на основании уступки права требования
Екатерина Шокало
В современных коммерческих отношениях вопрос об уступке прав заключается не столько в том, столкнется ли компания с необходимостью уступки права, сколько в том, на каком этапе она будет необходима.
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