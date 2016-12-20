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Тема номера: Международный арбитраж

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Тема номера: Международный арбитраж)

Честным образом

Юрист с адвокатским свидетельством в меньшей степени рискует нарушить этические правила в международном арбитраже, так как обязан придерживаться принципов честности и добросовестности

Ярослав Петров ,

Елена Cичковская

Специально для «Юридической практики»



Тема этики в международном арбитраже является достаточно актуальной и порождает массу дискуссий в юридических кругах. В чем же заключается нарушение этики в международном арбитраже? В частности, Правила Лондонского международного арбитражного суда определяют, среди прочего, следующие нарушения этики:

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