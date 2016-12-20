Международный арбитраж

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Репортаж

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Репортаж)

Агрокворум

II аграрная налоговая конференция собрала представителей ведущих компаний аграрного сектора

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



Нестабильная налоговая политика государства является одним из многочисленных проблемных вопросов, с которыми сталкивается аграрный бизнес из года в год, и 2016-й не стал исключением.

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