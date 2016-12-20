Международный арбитраж

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Отрасли практики

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Отрасли практики)

Обновить на стройке

Сегодня инвестор не может повлиять на процесс оформления застройщиком права собственности на квартиру в новостройке

Инна Скузь

Специально для «Юридической практики»



Как известно, уже более двух лет назад была упрощена процедура государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, строительство которого осуществлялось с привлечением средств от физических и юридических лиц. Поэтому сегодня застройщики уже самостоятельно занимаются оформлением права собственности на квартиры в новостройке, а инвесторы (покупатели) таких квартир с нетерпением ждут завершения процесса и передачи им соответствующих правоустанавливающих документов.

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