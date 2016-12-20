Международный арбитраж

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Отрасли практики

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Отрасли практики)

Запретная зона

Снятие запрета выезда должника за пределы Украины — довольно запутанная процедура, должным образом нормативно не урегулированная и сложная для реализации

Владимир Енич

Специально для «Юридической практики»



Институт временного ограничения в праве выезда за пределы Украины в большинстве случаев служит методом узаконенного побуждения должника к исполнению судебного решения. Ситуация для должника осложняется тем, что механизм принятия решения о запрете выезда не является сложным и при этом проводится без уведомления должника. Зато снятие такого запрета, как мы увидим, — довольно запутанная процедура, должным образом нормативно не урегулированная и, соответственно, сложная для реализации.

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