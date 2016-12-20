Международный арбитраж

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Все признается в сравнении
Презентованные в День работников суда данные аудита общественного доверия показали, что в сравнении с другими ветвями власти в судебной не все так плохо
Еще несколько лет назад День работников суда — профессиональный праздник, который с 2000 года традиционно отмечается в нашем государстве 15 декабря, праздновали с размахом. Местом проведения торжественных мероприятий выбирали, как правило, Кловский дворец. В этот день в главной рабочей резиденции Верховного Суда Украины (ВСУ) собиралось руководство судебных инстанций для того, чтобы принять поздравления от первых лиц государства, по крайней мере так было еще в 2012 году. Правда, в последнее время этот праздник отмечается не в такой мажорной тональности и в более камерной обстановке.
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